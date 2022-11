San Guido Conforti e la promozione delle missioni

Oggi 5 novembre si festeggia San Guido Conforti. Guido nasce il 30 marzo 1865 a Casalora di Ravadese, nel Parmense.È l'ottavo dei 10 figli di Rinaldo e Antonia Adorni.Dopo aver studiato dai 'Fratelli delle Scuole Cristiane' Guido entra nel seminario di Parma.Conforti legge una biografia di San Francesco Saverio e rimane colpito dalle sue imprese Missionarie; il suo sogno da allora è quello di proseguire la missione di Francesco Saverio conclusasi prematuramente con la sua morte.Nonostante la sua malferma salute, Guido riesce a raggiungere l'ordinazione sacerdotale nel 1888. Gli viene dato l'incarico di vicedirettore del seminario e a 28 anni è eletto vicario generale della diocesi Parmense. La sua vocazione, però rimane legata a quella di promuovere le missioni.Il 3 dicembre 1895 (festa di San Francesco Saverio) fonda la 'Congregazione di San Francesco Saverio per le missioni estere'.Intanto nel 1902 è nominato Arcivescovo di Ravenna, ma può esercitare per un solo anno, a causa della sua malattia, il suo magistero.Pio X nel 1907 lo nomina Vescovo di Parma e questa volta riesce a svolgere, per 25 anni, con amore il suo compito Pastorale. Ai vertici delle sue attività da Vescovo ci sono l'istruzione religiosa dei fedeli e la promozione dell'azione Cattolica tra i giovani. Nel frattempo i suoi missionari Saveriani si recano in Cina e Padre Luigi Calza è nominato Vescovo di ChenClow. Monsignor Conforti trova nella missione una occasione per rievangelizzare la sua Diocesi attraverso la catechesi e la carità: si dedica all'assistenza delle famiglie colpite dai lutti e dai disagi della prima guerra mondiale.Tornato dalla Cina, dove era andato per trovare i suoi missionari, il fisico del Santo Vescovo Guido Conforti, pur sorretto da una grande volontà, cede irrimediabilmente. Il 5 novembre 1931, accompagnato dai confratelli si addormenta nel Signore.Benedetto XVl il 23 ottobre 2011 lo proclama Santo. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Guido.