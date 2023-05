San Maiolo, il monaco che rifiutò il papato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Maiolo nacque ad Avignone nel 906 da una famiglia nobile; rimase orfano presto e un parente si occupò dei suoi studi avviandolo alla vita di Chiesa. Maiolo divenne Arcidiacono a Macon, pur avendo la strada aperta per un vescovato, preferì entrare nel monastero di Cluny in Borgogna.In quel tempi la Chiesa era spesso immischiata nelle vicende di potere: la comunità di Cluny si oppose al degrado degli ecclesiastici. Maiolo, diventato Priore del monastero, fu un esempio di disciplina, lavoro, studio e preghiera. A Cluny si rivolsero tanti altri monasteri d'Europa, per chiedere indicazioni, ma soprattutto per avere l'aiuto di uomini che portassero in primo piano i doveri dei monaci. Uno di questi uomini fu appunto San Maiolo che si recò in tanti monasteri della Provenza, in Borgogna e in Italia.I risultati del suo lavoro e delle sue riforme furono così evidenti che nel 974, dopo la morte di Benedetto Vl, venne proposto di eleggerlo Papa; Maiolo rifiutò per rimanere Monaco.A Souvigny, nel 994, mentre era in viaggio verso Parigi, dove era stato chiamato per rimettete ordine tra I monaci di San Dionigi, morì e il luogo della sua morte divenne meta di pellegrinaggi. San Maiolo fu invocato contro le epidemie e venne raffigurato, da alcuni pittori con la tiara pontificia a terra, davanti a lui, per ricordare il suo 'no' quando gli avevano offerto di diventare Papa.