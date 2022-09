San Matteo, un peccatore sul quale Dio ha rivolto gli occhi

Oggi 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo e Evangelista. Matteo era un pubblicano addetto a riscuotere le tasse che gli ebrei dovevano ai romani; era disprezzato dal popolo perché ritenuto vicino agli oppressori. Gesù, un giorno, vide Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse di seguirlo; lui si alzò lo seguì e la sua vita cambiò.Matteo organizzò un grande banchetto per Gesù e i suoi discepoli, alla mensa vi erano anche i pubblicani e peccatori. Gli scribi e i farisei si scandalizzarono al vedere Gesù assieme ai peccatori.A Matteo colpì molto ciò che disse Gesù, al banchetto ai farisei: 'Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati' e il Nazareno aggiunse 'infatti non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori'.Matteo che era un peccatore lasciò tutto ciò che aveva e si mise a seguire Gesù divenendo uno dei 12 Apostoli.Matteo è anche l'autore di uno dei 4 Vangeli che è rivolto ai cristiani di origine ebraica; nel testo si sottolinea che Gesù è il Messia che realizza le promesse dell'antico Testamento.Dopo la morte del Salvatore, la tradizione vuole Matteo missionario in Etiopia dove compirà miracoli e conversioni, ma subirà il martirio.La 'Vocazione di Matteo' è raffigurata mirabilmente dal Caravaggio. Il quadro è custodito nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma.Il dipinto è molto suggestivo e la luce, simbolo della grazia che viene da Gesù, ha un ruolo fondamentale.Nel quadro inoltre il dito di Gesù indica Matteo che a sua volta indica se stesso come a chiedere una conferma della chiamata.Papa Francesco, in una intervista apparsa su 'Civiltà Cattolica', ha sottolineato come San Matteo si definisce 'un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi'. Le reliquie di San Matteo sono conservate, dal X secolo a Salerno; il Santo, Apostolo e Evangelista, è patrono dei bancari, dei ragionieri, dei contabili, dei doganieri e della città di Salerno.Buon onomastico a tutti I lettori che si chiamano Matteo.