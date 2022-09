San Nicola da Tolentino, al fianco dei malati e dei poveri

Oggi, 10 settembre, si festeggia San Nicola da Tolentino.Nicola nacque a Sant'Angelo in Pontano nelle Marche. Alla nascita gli imposero il nome di Nicola come voto di ringraziamento al Santo di Bari, per aver esaudito la preghiera dei genitori che erano destinati a non aver figli. Nicola crebbe buono e ubbidiente e assisteva volentieri alla Santa Messa, ascoltava la parola di Dio e studiava le cose sacre.Nicola a 14 anni entra fra gli eremitari di Sant'Agostino di Castel Sant'Angelo e nel 1274 viene ordinato sacerdote.Il Santo si considerava l'ultimo dei suoi fratelli e cercava di compiere i lavori più umili ed era contento di eseguire la volontà altrui.Dedicava buona parte della sua giornata a confessare e aveva per tutti parole di gioia.In seguito si recò a Tolentino; le sue omelie producevano parecchie conversione e molti ammiravano la dolcezza dei suoi discorsi.Nicola ebbe dal Signore molti doni celesti ed egli operò molti miracoli.Il Santo si prese cura anche dei malati e dei poveri per i quali non disegnava di andare a chiedere la carità e molti riconoscevano in lui tante virtù e in particolare la mitezza e l'ingenua semplicità.Nicola inoltre fu devotissimo delle anime del purgatorio eper loro offriva Sante Messe da lui celebrate.San Nicola da Tolentino nonostante negli ultimi anni, la malattia lo mise alla prova, continuò le sue mortificazioni fino alla morte che avvenne il 10 settembre 1305 e fu canonizzato nel 1446 da Papa Giovanni XXll.San Nicola da Tolentino è invocato per le anime del purgatorio ed è patrono della maternità e dei bambini.Buon onomastico ai tutti i lettori che si chiamano Nicola.