San Nicola, il miracolo di Santa Claus

Oggi 6 dicembre si festeggia San Nicola di Bari. Nicola nacque nel 260 a Patara in Asia Minore (Odierna Turchia Meridionale). Intorno all'anno 300 il popolo di Mira (Turchia) lo elesse suo vescovo; la sua elezione fu dovuta alla fama di uomo di carità. Oltre alla sua bontà nel soccorrere i bisognosi occorre mettere in evidenza lo zelo di Nicola per la difesa dell'ortodossia della fede. Nel Concilio di Nicea (325 d.c.) il Santo Vescovo si adoperò per ribadire la divinità di Cristo.La notorietà di Nicola non fu solo dovuta ai suoi atti di Carità, ma anche da episodi che lo videro protagonista. Il Santo ottenne la riduzione del tributo per i miresi suoi concittadini.Nicola convinse anche, in tempi di carestia, i capitani delle navi a scaricare grano nella città di Mira.Il Vescovo riuscì altresì a distruggere il tempio di Artemide.Tali episodi erano accompagnati da miracoli per intercessione del Santo. San Nicola Morì a Mira nel 335.Per i prodigi da lui ottenuti da chi lo pregava divenne Protettore dei carcerati e condannati a morte, delle ragazze da marito e dei marinai. A San Nicola è riconosciuto pure il miracolo di aver salvato 3 bambini e allora nacque pure la gioiosa figura di Santa Claus o Babbo Natale.Nell'Xl secolo, il destino di San Nicola venne a incrociarsi con quello della città di Bari: 62 marinai pugliesi irruppero, intorno al 1100, nella chiesa di Mira e si impadronirono delle reliquie del Santo.Tutta l'Europa venne a conoscenza dell'evento: l'ecumenicità del Santo fece sì che non solo molti pellegrini di tradizione latina giunsero in pellegrinaggio nella Basilica del Santo a Bari, ma anche da quelli Slavi.Il nome Nicola (dal greco) significa vincitore del popolo ed è anche protettore non solo di Bari e della Puglia, ma anche della Russia e di Berlino.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Nicola.