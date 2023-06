Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Norberto nasce a Xanten (Germania) nel 1085; diventò suddiacono al servizio dell'Arcivescovo di Colonia e poi al seguito dell'imperatore Enrico V. In un primo momento conduce una vita non consona per un ecclesiastico. Nel 1115, mentre è in viaggio, un fulmine lo tramortisce e per Norberto ciò fu un segnale dall'alto: riprende gli studi, diventa sacerdote e comincia a dedicarsi alla predicazione. Nel 1120 si ferma a Laon, in Francia; ottiene una valletta dal Vescovo Bartolomeo e vi si stabilisce con alcuni compagni.Nasce così, nel 1121, un Ordine religioso che prende il nome della valle, Premontre. La disciplina dell'Ordine è monastica: vita in comune con lavoro e preghiera accompagnata con la predicazione. I Premostratensi, vestiti di bianco, cristianizzano popolazioni dell'Est europeo e bonificano paludi in Olanda. Oltre a espandersi in tutta l'Europa, l'Ordine, arriva anche in Palestina. Dopo secoli di espansione ariverranno poi i tempi delle persecuzioni con la Rivoluzione Francese, ma i Premonstratensi supereranno ogni difficoltà.Norberto nel 1126 diventa Vescovo di Mgdeburgo e continua a lavorare in Germania per ristabilire l'unità della Chiesa. Norberto muore nel 1134 nella sua sede Vescovile e nel 1582 verrà proclamato Santo da Papa Gregorio Xlll. Buon onomastico a chi si chiama Norberto.