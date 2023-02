San Pier Damiani, Dottore della Chiesa

Pier Damiani nacque nel 1007 a Ravenna da famiglia numerosa e travagliata. Rimase orfano di padre in giovanissima età; per opera del fratello maggiore, arciprete a Ravenna, studiò a Faenza e a Parma.Terminati gli studi Pier tornò a Ravenna e si dedicò all'insegnamento e all'avvocatura che gli procurarono denaro e piaceri mondani. Un fatto banale lo stimolò a cambiare vita: negò l'elemosina a un povero; poco dopo, a pranzo, rischiò di soffocare a causa di una lisca di pesce.Fatto sta che Pier Damiani, si convertì e decise di farsi prete al servizio della Chiesa. Incamminatosi sulla strada della 'perfezione' incontrò una piccola comunità di Fonte Avellana (diocesi di Gubbio) dove vivevano una ventina di eremiti. Come loro Pier Damiani si identificò nell'ideale eremitico per combattere i mali del mondo.Tuttavia il Santo non si dedicò solamente all'ascetismo, alla povertà e alla mortificazione. Pier, infatti, non disdegnò di disporre di beni materiali da utilizzare per alleviare le sofferenze dei più poveri; ma anche per costruire chiese e acquistare paramenti sacri e oggetti che rendessero onore alla liturgia.Pier Damiani, quando poi divenne Priore della comunità di Fonte Avellana, spese anche somme considerevoli per acquistare libri. Il Santo eremita sentiva il bisogno di istruire con la parola dei grandi autori, la sua comunità, Damiani inoltre viaggiò molto per predicare e ovunque andava era seguito da una moltitudine di persone che lo ascoltavano entusiaste.Nel 1057, a malincuore, dovette accettare il pastorale di Ostia e diventare Cardinale per ordine di Papa Stefano lX. Pier non mancò tuttavia di lavorare ancora per la sua Ravenna e dedicò uno dei suoi scritti, quasi un testamento monastico, alla Pomposa della città. Damiani si rivolse anche con attenzione al monastero di Montecassino.Nel 1069, anziano e malato, il Cardinale ebbe la forza di recarsi a Francoforte dal re di Germania Enrico IV e lo dissuase dal divorziare con la moglie Berta. Nel 1072, al ritorno da una ennesima missione a Ravenna, Pier Damiani muore in viaggio sulla via di Faenza. La sua fama è la sua venerazione furono subito grandi in Europa; solo nel 1832 però San Pier Damiani fu proclamato Dottore della Chiesa.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Piero.