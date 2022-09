San Pietro Claver, il missionario che si mise al fianco degli schiavi

Oggi, 9 settembre, si festeggia San Pietro Claver.San Pietro Claver nacque a Verdu' vicina a Barcellona e fin dai primi anni fu educato cristianamente.Nell'anno 1616, Pietro, recatosi a Cartagene in Colombia, ricevette l'ordinazione sacerdotale nella 'Compagnia di Gesù'; qui sbarcarono migliaia di schiavi neri che morivano presto per la fatica e i maltrattamenti.Pietro, assieme ad altri missionari, conosce il mondo della sofferenza e capisce quale è la volontà di Dio per lui. Il Signore vuole che serva gli schiavi con tutte le sue forze.Pietro si ritrova così a vivere le stesse sofferenze e a combattere stando con loro per nutrire e curare.Pietro si adoperò per risvegliare in loro il senso della dignità.Durante la sua vita, il Santo, battezzò e istruì più di 300.000 schiavi.Ammalatosi di peste Pietro sopravvisse, eroicamente per più di 4 anni, senza forze e trascinandosi allo stesso modo dei vecchi schiavi.San Pietro Claver morì l'8 settembre 1654, a 74 anni e il 15 gennaio 1888 fu canonizzato da Papa Leone Xlll.Il 7 luglio 1896 fu proclamato patrono di tutte le missioni cattoliche fra i neri e le persone originarie dell'Africa.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Pietro.