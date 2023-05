San Pietro Nolasco e la liberazione degli schiavi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al suo 'Ordine', Pietro, oltre ai tre voti di povertà, castità e obbedienza, aggiunse anche un quarto impegno, cioè quello di donare i loro beni per la liberazione degli schiavi. an Pietro, per 30 anni, diresse la congregazione che si diffuse per tutta la Spagna. Da un viaggio a Valencia e Granada riscattò 400 schiavi dai Morì; anche a rischio della morte, riportò pure, dall'Africa, più di 800 schiavi che erano prigionieri. Il Signore benedisse talmente l'istituto di Pietro Nolasco che molti venivano a lui per offrire se stessi e i loro beni per la Redenzione degli schiavi. L'Ordine, intanto, dopo un secolo di vita riuscì a liberare 26.000 prigionieri.Il Santo divenne noto per la sua umiltà e per le sue innumerevoli virtù; fu celebre, altresì, per il suo dono della profezia: era consolato da frequenti apparizioni dell'Angelo Custode e della Vergine Maria che lo guidavano nelle scelte. La morte lo colse bel 1258, a Barcellona, e la sua canonizzazione avvenne nel 1657. Buon onomastico a chi si chiama Pietro.