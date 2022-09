San Pio, il frate con le stimmate

Oggi, 23 settembre, si festeggia San Pio da Pietrelcina.Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina (Benevento) il 25 maggio 1887.La frequentazione è la simpatia per un giovane Capuccino, fecero nascere in Francesco il desiderio di 'farsi frate'.Dopo il noviziato a Marcone venne trasferito nel convento di Sant'Elia di Pianisi (Campobasso), l'ordinazione sacerdotale avvenne il 10 agosto 1910. I primi 6 anni del suo ministero li svolse, a causa della salute malferma, a Pietrelcina.Nel paese natale il suo servizio consisteva nella celebrazione della liturgia e nella direzione spirituale dei fedeli.Quando si trasferì a San Giovanni Rotondo, le messe da lui celebrate erano caratterizzate da soste di preghiere di adorazioni e di estasi.Padre Pio scrisse: 'Tutto ciò che Gesù nella sua Passione, in modo inadeguato lo soffro anch'io per quanto ciò sia possibile a una creatura umana.La notizia si propagò rapidamente attirando nel paese garganico folle di fedeli.Il più autorevole scettico, sulle ferite alle mani, ai piedi e al costato del capuccino, fu Padre Agostino Gemelli. Il suo parere influenzò il giudizio di Papa Xl; il Sant'Uffizio impose misure restrittive a Padre Pio. Il capuccino dovette limitare le celebrazioni eucaristiche e celebrare in forma privata.Con il pontificato di Paolo Vl, Padre Pio ebbe maggiore libertà e potè tornare a celebrare la messa in pubblico e il sacramento della Penitenza. Il dono che più colpiva nel Santo capuccino era l'introspezione: molte persone che si confessavano da lui cambiavano vita.Padre Pio aveva anche il dono dell'obiquità, pur non muovendosi dal convento, Don Orione riferì di un colloquio con Padre Pio avvenuto a Roma.Il Santo voleva inoltre alleviare il dolore dei suoi contemporanei, riavvicinandoli a Dio.Realizzo una struttura ospedaliera di eccellenza in grado di curare gratuitamente i poveri.La 'Casa Sollievo della Sofferenza' fu inaugurata da Padre Pio il 5 maggio 1956 e ancora oggi è un polo ospedaliero di eccellenza.La fama del prete capuccino si espanse in tutti continenti e sorsero, spontaneamente migliaia di 'gruppi di preghiera' ispirati da lui.Padre Pio si spense il 23 settembre 1968 a 81 anni.La sua santità è stata riconosciuta da Giovanni Paolo II il 16 giugno 2002.Lo stesso Papa aveva ottenuto da San Pio la guarigione di una sua collaboratrice, Wanda Poltawska.San Giovanni Rotondo è oggi la prima meta di pellegrinaggi d'Italia, con circa 9 milioni di visitatori l'anno.Oggi è anche la festa degli operatori della protezione civile di cui Padre Pio è patrono.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Pio.