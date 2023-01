San Sebastiano, difensore della fede

Oggi 20 gennaio si festeggia San Sebastiano. Di San Sebastiano si conosce solo la data della morte che avvenne attraverso il Martirio nel 303.Era comandante della prima corte pretoriana a Milano e stimato da Diocleziano e Massimiano. Il Santo è stato perciò un eroe della 'Milizia Christi' come militare e come difensore della fede. I due regnanti ignoravano però, che Sebastiano fosse Cristiano.Egli dissimulava la sua fede per poter recare conforto, nelle carceri, ai perseguitati per la fede.Sebastiano fu però, in seguito, denunciato agli imperatori.Diocleziano gli rimproverò di aver tradito la sua fiducia e lo condannò a morire per mano degli arcieri.Il suo corpo, trafitto dalle frecce, fu abbandonato sul terreno e dato per morto.Pochi giorni dopo però, l'imperatore vide, miracolosamente, Sebastiano davanti a lui che lo rimproverava per il male fatto al ai cristiani.Diocleziano comandò allora che venisse frustrato a morte e nascose il suo corpo perché non fosse venerato. Il Santo apparve a Santa Lucia e le indicò il luogo dove si trovava e chiese di seppelirlo accanto alle tombe degli Apostoli.Sebastiano divenne uno dei Patroni di Roma e anche fuori dalla città il suo culto si diffuse, grazie alla distribuzione di reliquie, in Africa, Spagna, Gallia e Germania.Nella storia dei Longobardi si parla di una terribile peste che colpì in modo particolare Roma e Pavia.Il morbo cessò appena eretto un altare a Sebastiano nella Chiesa di San Pietro Vincoli a Pavia.Per questo motivo il Santo Martire veniva invocato soprattutto contro la peste. Le frecce che trafissero Sebastiano ne hanno fatto anche il Patrono degli arcieri.Buon onomastico a chi si chiama Sebastiano.