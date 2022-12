San Silvestro, il Papa all'ombra di Costantino

Oggi, 31 dicembre, si festeggia San Silvestro. San Silvestro fu il primo Papa eletto in una Chiesa non più minacciata dalle persecuzioni dei primi secoli. Nell'anno 313 gli imperatori Costantino e Licino diedero piena libertà di culto ai cristiani. Il 31 gennaio, amato sia dai Pagani che dai cristiani, per la sua bontà, venne nominato Papa. Silvestro nel suo lungo pontificato si dimostrò generoso nei confronti delle vedove e degli orfani.Costantino donò a Papa Silvestro, come residenza, il palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla Basilica di San Giovanni. In questo periodo i cristiani erano in pace con l'autorità civile ma non tra di loro: vi erano controversie disciplinari e teologiche. Anche l'autorità della Chiesa di Roma in tutte le altre Chiese non era ancora compiutamente accettata Costantino intervenne nelle dispute religiose e indisse nel 325 il primo Concilio Ecumenico a Nicea dove si approvò il Credo nel Dio vero contro le false dottrine.Papa Silvestro, non per colpa sua né di Costantino, non ebbe alcun modo di intervenire nei dibattiti in tale Concilio. Al Santo Papa vennero solo comunicate, con solennità e rispetto, le decisioni prese. Il suo esempio e la sua vita sacrificata a Cristo vennero però ugualmente riconosciuti: appena morto venne subito onorato pubblicamente come 'Confessore'; uno dei primi a ricevere questo titolo pur senza martirio. Silvestro fu un Papa apparentemente schiacciato dagli avvenimenti ma la sua umiltà e le sue virtù esercitate nel nascondimento gli permisero di venire alzato agli onori degli altari.Le sue reliquie sono conservate nell'Abbazia di Nonantola in provincia di Modena.Buon onomastico a chi si chiama Silvestro.