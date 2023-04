San Simeone, la Pentecoste e il Martirio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo il Martirio di Giacomo il Minore, che per primo fu a capo della primitiva comunità Cristiana di Gerusalemme, Simeone venne giudicato degno a succedergli e nominato Vescovo. Durante il suo episcopato, l'imperatore Tito distrusse il Tempio e devastò Gerusalemme. La comunità, con il suo Vescovo, fu costretta alla migrazione: la terra di rifugio fu Petra di Ferea oltre il Giordano dove gli ebrei fissarono la loro dimora.Per il Santo Simeone il tempo della grande prova arrivò con l'imperatore Ulfio Traiano: per opera di eretici venne accusato di essere discendente di Davide e subì il Martirio: molti si meravigliarono per il coraggio con cui sopportò torture, alle quali seguì la crocifissione.Il nome Simeone significa 'Dio ha esaudito'. Buon onomastico a chi porta questo bel nome.