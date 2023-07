San Villibaldo, vescovo di Eichstatt

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Villibaldo nasce intorno al 700 a Wesse in Inghilterra; la sua famiglia lo mette a scuola dai monaci di Watham dove poi decide di farsi Monaco anche lui. Prima dei voti definitivi si reca in Terrasanta con un gruppo di pellegrini; con loro rischia la prigionia poiché li credono spie; il soggiorno poi prosegue in pace. Nel 729 lo troviamo a Roma dove Papa Gregorio ll lo invia a Montecassino.Qui il Monaco d'Inghilterra ricompone una comunità nella tradizione dei Benedettini e vi rimane per 10 anni. Villibaldo, tornato a Roma, vi trova un Papa nuovo, Gregorio lll che lo invia a evangelizzare I tedeschi. Dalla Germania lo ha richiesto, al Papa, Winfrido detto poi Bonifacio, l'Apostolo del mondo tedesco. Nel 740 Winfrido consacra Villibaldo Vescovo di Eichstatt.Nella città, il nuovo Vescovo, costruisce la sua cattedrale e fonda un monastero. Villibaldo si dedica poi con impegno alla predicazione, anche al di fuori della sua diocesi. I suoi ascoltatori non sono solo cristiani e tutti lo apprezzano. All'Apostolato della predicazione, il Santo Vescovo, si impegna fino alla morte e lo rende eccezionalmente popolare. Già in molti lo considerano Santo in vita.La morte di Villiboldo avviene nel 787, il suo culto, spontaneo e duraturo, inizia molto in anticipo sul riconoscimento Canonico che lo farà Santo.