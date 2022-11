San Villibrordo e la evangelizzazione

Oggi, 7 novembre, si festeggia San Villibrordo.Villibrordo nasce nella regione inglese della Northumbria nel 658. Diventa prete a 30 anni, insieme a 11 compagni si dedica all'evangelizzazione della Frisia, oggi corrispondente a Paesi Bassi e Germania. È Anversa (Belgio) il primo centro dell'apostolato di Villibrordo.Nel 692, Papa Sergio l lo consacra Vescovo. Il centro della sua opera evangelizzatrice si sposta Utrecht (Olanda), dove fa costruire la chiesa di San Martino ed una cattedrale dedicata al Redentore. Nel 695 il Papa lo ordina Arcivescovo di Utrecht. Negli anni successivi la sua opera di evangelizzazione e di predicazione conosce molti progressi anche in Lussemburgo e in Danimarca. Nel 714 però, la Frisia, controllata in gran parte dal duca Radbob, sostenitore dei pagani, induce Villibrordo a rallentare la sua opera apostolica. Solo dopo la morte del duca il Santo Vesovo può riprendere il lavoro interrotto. In questo periodo Villibrordo può avvalersi della collaborazione di Bonifacio, il futuro 'Apostolo della Germania'.Dopo aver creato solide basi per la futura diocesi di Utrecht, San Villibrordo muore nel 739.Ancora oggi la figura del Santo Vescovo rimane una delle più significative della Chiesa anglosassone e di quelle dei Paesi Bassi.