San Zaccaria, il profeta che predisse l'entrata a Gerusalemme di Gesù

Oggi 6 settembre si festeggia San Zaccaria profeta. Zaccaria è uno dei 12 profeti minori ed è l'autore dell'omonimo libro dell'antico Testamento.Zaccaria iniziò la sua missione intorno al 520 a.C.; visse nel periodo dopo l'esilio babilonese e il suo ministero si svolse tra i Giudei rimpatriati in Gerusalemme.Zaccaria annunziò l'invito di Dio alle penitenze e mise in evidenza il carattere spirituale di Israele e l'opera di santificazione che si sarebbe raggiunta in pienezza col Regno del Messia. Tale profezia si avverrà nell'entrata solenne di Gesù nella città non solo per il popolo di Israele ma anche verso tutti gli uomini. Zaccaria infatti parlò di un Messia umile e pacifico che sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un'asina.Zaccaria annunciò inoltre un uomo trafitto e guardato dagli abitanti di Gerusalemme.Il Santo Zaccaria è uno dei Profeti più citati dagli evangelisti nel Nuovo Testamento e molto venerato nella Tradizione Cristiana.Il significato del nome Zaccaria è 'Dio si è ricordato'.Buon onomastico ai lettori che si chiamano Zaccaria.