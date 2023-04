Santa Bernadetta: la veggente di Lourdes

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Bernadetta nacque a Lourdes il 7 gennaio 1844, figlia primogenita di 9 figli del mugnaio Francesco e di Louise Costèrot. Nella grotta di Massabielle le apparve la Madonna; la 'Signora' svelò alla veggente di essere 'l'Immacolata Concezione'. Sia le autorità civili che quelle religiose furono a lungo dubbiose sulla vericità delle apparizioni. Nel 1866 finalmente fu inaugurata una Cripta sulla grotta e dal quel momento iniziò il culto di migliaia di pellegrini. Intanto la missione di Bernadetta nel mondo terminò e il 17 luglio 1866 e potè entrare, a Nevers, tra le suore della Carità e dell'Istruzione. Il Vescovo le proibì di parlare dei fatti prodigiosi di Lourdes alle consorelle e alla gente non fu permesso di avvicinarla.Il grande mezzo di cui Dio si servì per condurre Bernadetta alla santità fu la sofferenza corporale e spirituale.La Santa soffrì di asma, reumatismi, tisi e infine di un enorme tumore al ginocchio. Il Signore permise anche che Bernadetta non fosse compresa dalla Superiora. La Santa accettò i cattivi trattamenti e a chi le manifestava la propria sorpresa rispondeva: 'La Superiora ha ragione, io sono orgogliosa'. Bernadetta aveva la capacità di non giudicare le creature ma di affidarsi incondizionatamente a Dio. Nonostante le numerose umiliazioni, che doveva sopportare, la Santa cercò di mostrarsi sempre allegra.Bernadetta fu anche particolarmente fedele agli esercizi di pietà, alla recita del rosario e alla continua offerta dei suoi patimenti per la conversione dei peccatori. La Santa si preparò alla morte con fervore e con rassegnazione gioiosa; il 16 aprile 1879 si spense dopo aver baciato il Crocefisso. Pio Xl la beatificò il 14 giugno 1925 e la canonizzò l'8 dicembre 1933. Bernadetta divenne Santa non in seguito alle sue visioni, ma per la vita di preghiera, di devozione e di obbedienza a tutto ciò che Dio le aveva chiesto di sopportare. Il suo corpo è ora venerato nella Cappella dell'Istituto. Sulla base del sarcofago si leggono, in lettere dorate, le parole dell'Immacolata che le disse in una delle sue visioni: 'Io non ti prometto che sarai felice in questo mondo, ma nell'altro'.Buon onomastico a chi si chiama Bernadetta o Bernarda.