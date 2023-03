Santa Caterina da Bologna

Verso 14 anni, però, le muore il padre e lei ritorna sola e abbattuta a Bologna: entra nella Comunità fondata da Lucia Mascheroni. Quel rifugio diventa, per Caterina, luogo di sofferenza, per una gravissima crisi interiore che dura 5 anni. Allora, la Santa, torna a Ferrara nel monastero detto 'Corpus Domini'; qui esegue i lavori più umili e si dedica alla preghiera secondo la Regola delle Clarisse.Con Caterina il monastero diventa famoso: con lei, la comunità, riesce a vivere con gioia anche i momenti di silenzio e di fatica.Caterina si reca di nuovo, con la madre, a Bologna per fondare un altro monastero sullo stile di quello di Ferrara. C'è in lei una capacità di convincimento efficace: è straordinario il suo dono di trasformare la penitenza in gioia e l'obbedienza in scelta.Caterina si dice che abbia anche apparizioni rivelazioni e intorno a lei si forna un clima di continuo miracolo. Già in vita viene chiamata Santa; questa voce si diffonde ancor di più dopo la sua morte che avviene nel 1463. Santa da subito per tutti, dunque, anche se la canonizzazione avverrà solo nel 1712, con Clemente Xl. Il suo corpo non è sepolto; si trova tuttora sopra un seggio, come quello di una persona in vita, in una cella accanto alla chiesa che a Bologna è chiamata ancora oggi 'Della Santa'.Buon onomastico a chi si chiama Caterina.