Santa Chiara, 11 agosto: la carità e il coraggio

L'11 agosto si festeggia Santa Chiara.Chiara nasce nel 1194. La sua vocazione germogliò nell'ammirazione di San Francesco. Il 27 marzo 1211 Chiara fuggì dalla casa materna per recarsi alla Porziuncola dove l'attendeva Francesco. Egli la rivestì di un semplice saio, le tagliò i capelli e l'affidò alle suore benedettine.I famigliari inutilmente tentarono di persuaderla a rinunciare al suo progetto di vita. Più tardi Chiara si rifugiò nella chiesetta di San Damiano che divenne la casa madre di tutte le sue consorelle tra le quali la madre Ortolana la zia Bianca e le sorelle Agnese e Beatrice.La fermezza di carattere e la dolcezza di animo le permisero di governare la sua comunità con carità.Chiara trascorse buona parte della sua vita ammalata, ma fu sempre attiva nel suo impegno, privilegiando per se stessa e per le consorelle la vita di clausura in povertà.Chiara morì l'11 agosto 1253 assistita da Papa Innocenzo IV. Fu canonizzato da Papa Alessandro lV. Il 17 febbraio 1958 Pio Xll la nomina Santa patrona della televisione poiché, secondo la tradizione, Chiara, costretta a letto a causa della sua infermità, il giorno di Natale non potendo essere presente alla messa servita da Francesco poté ugualmente assistere alla cerimonia religiosa attraverso una visione. La principale chiesa dedicata a Santa Chiara è la basilica dedicata a lei ad Assisi, dove le sue spoglie sono conservate. Auguri a tutte le lettrici che si chiamano Chiara.