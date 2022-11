Santa Elisabetta di Ungheria e la spiritualità francescana

Oggi 17 novembre si festeggia Santa Elisabetta di Ungheria. Elisabetta, figlia del re Andrea ll di Ungheria e di Gertrude di Merano, nacque nel 1207 a Bratislava. Nel 1211 lasciò la corte paterna per essere cresciuta in Turingia presso la famiglia del futuro sposo Ludwig. Cresciuta, Elisabetta, instaurò un legame di affetto sincero con il fidanzato; si manifestò in lei anche una profonda spiritualità che la portarono a disprezzare le ricchezze e le vanità del mondo.Nel 1221 Elisabetta sposò Ludwig; anche da novella sposa si distinse per la sua attività caritatevole.Si dedicò sull'assistenza dei malati e all'offerta di pane ai poveri.L'incontro di Elisabetta con la spiritualità francescana che avvenne tramite alcuni frati minori improntò in modo ancora più efficace le sue scelte e il suo stile di vita.Nel 1222 nacque il primo figlio di Elisabetta di nome Hermann e nel frattempo, sull'esempio francescano, la sua carità si rivolse anche verso i lebbrosi.Nell'inverno del 1225, l'Europa fu flagellata da allagamenti, carestia, peste e vaiolo; Elisabetta cercò in tutti i modi di soccorrere i bisognosi.Nel settembre del 1227 morì il marito Ludwig poco dopo il parto del terzo figlio; Elisabetta continuò la sua carità. Arrivò al punto di vendere oggetti di valore e vesti preziose per distribuire il ricavato ai poveri e inoltre la Santa visitava i malati due volte al giorno, al mattino e alla sera.Nel 1228 Elisabetta costruì l'ospedale francescano di Marburgo poi continuò senza sosta a dedicarsi alle sue opere fino alla sua morte avvenuta il 17 novembre 1231. Santa Elisabetta di Ungheria con San Luigi di Francia è patrona dell'Ordine francescano secolare, delle persone addette alla cura dei malati, delle opere di carità e dei panettieri.Buon onomastico alle lettrici che si chiamano Elisabetta.