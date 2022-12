Santa Francesca: l'aiuto agli emigrati italiani negli Usa

Creò ospedali, dispensari, case di riposo e Centri sociali

Oggi 22 dicembre si festeggia Santa Francesca Saverio Cabrini.

Francesca Saverio nacque a Sant'Angelo Lodigiani nel 1850. Sopravvissuta ai fratelli morti nell'infanzia, divenne maestra rurale, ma il suo sogno era quello di diventare missionaria in Cina. A causa della sua salute malferma nessuna comunità di suore l'accettava.



Il suo vescovo le disse: 'Nessun istituto ti vuole? Allora fondane uno tu stessa'. Era il 1880.

Ubbidiente al prelato Francasca creò a Codogno (Milano) l'istituto 'Missionario del Sacro Cuore' con l'intento di annunciare in Vangelo in Cina. Papa Leone XIII sconvolse i piani della Santa e la invitò ad occuparsi degli emigrati italiani negli Stati Uniti.



Madre Cabrini fu svelta a riciclarsi e senza rimpianti accettò la nuova direzione indicatale dal Papa.

La Santa si recò negli USA con le prime suore e si stabilì con gli emigrati giunti oltre Oceano.

Francesca Saverio a questi italiani donò la sua vita dimostrando intuizioni da manager. Madre Cabrini comprese che l'emigrato aveva bisogno di istruzione e salute: creò ospedali, dispensari, case di riposo e Centri sociali. In più di 30 anni di lavoro il programma di aiuto della comunità diventò una importante realtà.



Nel dicembre 1917 Madre Cabrini morì a Chicago tra gli emigrati e ora riposa presso una scuola che porta il suo nome. Santa Francesca Saverio Cabrini è stata canonizzata nel 1946. Buon onomastico a chi si chiama Francesca.





