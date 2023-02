Santa Giacinta e la Madonna di Fatima

Giacinta Marto nacque ad Aljustrel in Portogallo l'11 marzo 1910. Il suo spirito di sacrificio divenne parte della sua giovane età: si privava anche della merenda per aiutare i bambini di due famiglie povere e numerose.Giacinta fu una Santa di soli 10 anni a cui, assieme al fratello maggiore Francesco e alla cugina Lucia, il 13 maggio 1917 apparve la Vergine a Fatima nella grotta di Massabielle.La storia dei tre pastorelli provocò sofferenze non indifferenti a loro e alle loro famiglie. I tre bambini furono segregati e minacciati e anche rinchiusi nella prigione pubblica. Essi non cedettero e uniti rimasero concordi nell'affermare la vericita' delle apparizioni della Madonna.Nel 1918 l'Europa fu colpita da una terribile epidemia la cosiddetta 'Spagnola' che contagio' anche i due fratelli Marto.Francesco morì il 4 aprile 1919 all'età di 10 anni e nove mesi; Giacinta invece fu talmente prostrata che non riuscì più a riaversi. Per lei la malattia fu causa di grandi sofferenze che offrì al Signore, per la conversione dei peccatori e in riparazione delle offese fatte a Dio.Giacinta venne ricoverata all'ospedale S. Agostino di Villa Nova senza averne alcun beneficio. A causa di una pleurite purulenta fu poi trasferita nell'ospedale pediatrico della capitale, con suo dispiacere perché lontana dalla famiglia e sapendo che sarebbe morta come le era stato preannunciato dalla Madonna. Giacinta il 20 febbraio chiese al parroco che l'aveva confessata di portarle la comunione; il sacerdote tardò e lei morì la sera stessa.Giovanni Paolo ll ha beatificato Giacinta e Francesco il 13 maggio 2000; Papa Francesco li ha proclamati Santi il 13 maggio 2017, in occasione del centenario della prima apparizione della Madonna a Fatima.Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Giacinta.