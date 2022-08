Santa Giovanna Francesca de Chantal, patrona delle vedove

Oggi 12 agosto è Santa Giovanna Francesca de Chantal.Nasce a Digione il 23 gennaio 1572 da una nobile famiglia. Nel 1594 sposa Cristoforo, barone di Chantal e dalla loro unione nascono 6 figli. Giovanna, dolce e affabile, è amata anche dalla servitù. Si dedica ai poveri tanto da trasformare il castello in un ospedale durante la carestia del 1600 in Borgogna e da occuparsi della costruzione di un forno per distribuire il pane ai bisognosi.La perdita del marito in una battuta di caccia la rende vedova a soli 29 anni. Giovanna lascia tutti i suoi beni ai figli e si dedica completamente alle cose spirituali. Ha come guida Francesco di Sales e insieme fondano l'ordine della 'Visitazione' chiamato così in ricordo della visita della Vergine alla cugina Elisabetta. Le Visitandine costituivano una comunità di religiose dedite alla preghiera e alla visita alle case degli ammalati.Giovanna, assieme alle sue consorelle, si spende completamente nelle attività caritatevoli. Quando muore nel 1641 i monasteri visitandini erano già 87.Il suo corpo verrà sepolto ad Annency vicino a quello di San Francesco di Sales. Clemente Xlll la canonizzerà nel 1767.Santa Giovanna è patrona delle vedove e invocata in caso di lutti.Auguri di buon onomastico alla lettrici che portano il nome Giovanna e Francesca.