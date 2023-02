Santa Giuliana che spaventò il Demonio

Giuliana visse nel ll secolo ai tempi della persecuzione di Diocleziano. Aveva accettato di essere sposa di Eulogio, prefetto pagano della città di Nicodemia in Bitinia. Il matrimonio era stato combinato dai suoi parenti. In tutti i modi Giuliana tentò di convertire Eulogio; egli però temeva la potenza dell'imperatore.Il prefetto rifiutò di convertirsi; anzi spaventato dall'idea di avere una moglie cristiana, si valse della sua autorità e comandò che, Giuliana fosse torturata.Nel suo disperato tentativo di convertire il suo sposo terreno e per i tormenti da lei patiti per la fede, Giuliana fu una Santa eroica.Nella storia di Giuliana si inserisce inoltre, con devota fantasia, una leggenda.Si narra che il tentatore le apparve in carcere, sotto forma di Angelo, esportandola ad adorare gli dei e porre così fine ai suoi tormenti.Giuliana però riconobbe il demonio e gli legò le mani dietro gettandolo a terra; con la catena, con la quale era legata, poi lo percosse. Il demone impaurito supplicò la Santa di non farsi più beffe di lui.Questa leggenda ci fa capire quanto grande fosse la virtù di Santa Giuliana.Verso il 305 venne martirizzata per decapitazione ma subito venerata tra i Santi e le Sante.Ella suscitò testimonianze di culto a Napoli a Vallepietra e sue reliquie si trovano a Perugia e a Verona.Anche Frattamaggiore celebra la Santa come sua patrona. Il suo culto inoltre si è allargato anche in Inghilterra e in Francia.Buon onomastico a chi si chiama Giuliana.