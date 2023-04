Santa Maddalena, una vita accanto ai poveri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo aver scritto le Regole della congregazione nel 1812, Maddalena si recò a Venezia per fondare un'altra casa per l'istruzione. Da Venezia passò a Milano poi a Bergamo e a Trento per fondare nuove sedi e nuove scuole. Mentre Maddalena si preparava all'apertura di altre sedi a Brescia e a Cremona la morte la colse nel 1835 a 61 anni: già in concetto di santità. La Santa aveva dato tutta se stessa, consumandosi per l'opera, che crebbe ancora dopo la sua morte. Alla fine del XX secolo avrà 2.600 religiose operanti in tutto il mondo. Maddalena di Canossa verrà poi canonizzata, da Giovanni Paolo ll, il 20 ottobre 1988.Buon onomastico a chi si chiama Maddalena.