Santa Margherita, dalla famiglia reale al convento

Oggi, 18 gennaio, si festeggia Santa Margherita d'Ungheria.

Margherita nasce a Buda (Ungheria) nel 1242 e figlia del Re Bela IV di Ungheria. Dopo l'invasione mongola, la famiglia reale si rifugia in Dalmazia. Sconfitti i mongoli, per un voto fatto dai genitori, Margherita viene accolta in un convento domenicano.



Dopo il ritorno in Ungheria nasce per la Santa un'altra casa di suore presso Buda, l'antica capitale. Margherita si dedica convintamente a una continua opera di imitazione di Gesù. In convento legge spesso il racconto della passione e si priva di cibo e di riposo per avvicinarsi sempre più al Signore sofferente. Dopo di lei arrivano in convento altre figlie della aristocrazia ungherese. Dal suo convento Margherita si ritrova in sintonia con lo spirito dei movimenti di 'Disciplinati e Penitenti' che, all'epoca, si diffondono in Europa.



Dopo la sua morte che avviene nel 1270, molti miracoli avvengono presso la sua tomba.

L'inchiesta per la canonizzazione di Santa Margherita, principessa e religiosa, sarà molto lunga, iniziata nel 1271 con Gregorio X, avverrà nel 1943 con Pio XII.

