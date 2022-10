Santa Margherita e il Sacro Cuore

Oggi, 16 ottobre, si festeggia Santa Margherita Maria Alacoque.Margherita nasce il 22 luglio 1647 ad Autun (Francia), ancora giovinetta consacrò a Dio la sua verginità. A 23 anni entrò in un monastero della Visitazione in Borgogna.Margherita nutriva una particolare devozione verso la passione di Nostro Signore; un giorno mentre pregava ai piedi del Crocefisso, Gesù le mostrò il suo Cuore trafitto di spine. Da allora, Margherita, si adoperò per propagare il culto al Sacro Cuore. Anche Attraverso l'aiuto di San Claudio de la Colombiere, suo confessore, il suo apostolato si diffuse nel Mondo. Margherita ricevette così dal suo direttore spirituale l'ordine di scrivere le sue esperienze ascetiche.Nel 1675 la Santa promosse una festa liturgica annuale dedicata al Cuore di Gesù. Margherita Maria intanto continuava a dedicarsi regolarmente ai compiti interni che le venivano assegnati: maestra delle novizie e poi assistente della Madre Superiora.Molte sono le promesse che il Sacro Cuore di Gesù, durante le sue apparizioni, consegnò a San Margherita affinché le rivelasse ai fedeli. A tutti gli adoratori del suo Sacratissimo Cuore promise:1) Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.2) Metterò e conserverò la Pace nelle loro famiglie.3) Li consolerò in tutte le loro pene.A tutti quelli che, per 9 mesi consecutivi si comunicheranno nel primo venerdì del mese, Io prometto la grazia della perseveranza finale: essi non moriranno in mia disgrazia ma riceveranno i miei Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo.Santa Margherita Maria Alacoque morì nel 1690, fu poi proclamata Santa nel 1920 da Benedetto XV. La festa del Sacro Cuore di Gesù si celebra tuttora il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini.Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Margherita.