Santa Matilde e la vita mistica

Matilde passava il suo tempo tra preghiera, lettura e lavoro manuale. Fu anche maestra della educande e consigliera spirituale delle monache

Oggi 19 novembre si festeggia Santa Matilde di Hackeborn. Matilde, nata nel 1241, seguì la sorella Santa Gertrude, badessa nel monastero di Hefta (Germania) e sotto la guida dei domenicani di Halle raggiunse più alti gradi della vita mistica.

Si distinse per pietà, umiltà e fervore. Matilde passava il suo tempo tra preghiera, lettura e lavoro manuale. Fu anche maestra della educande e consigliera spirituale delle monache.

La Santa amava anche la musica e il canto: Dante sembra che si sia ispirato a lei per la figura di Matelda nel purgatorio. Per la sua voce bellissima, il Signore, nelle sue rivelazioni, la avrebbe definita 'il mio usignolo'.



Matilde confessò le proprie visioni mistiche a Santa Gertrude la Grande. Da queste confidenze nascerà uno dei libri più noti della mistica mediovale: 'Libro della Grazia speciale'.

Oltre alle due Sante, nel 1271, anche l'anziana Matilde di Magdeburgo venne accolta nella comunità di Helfta. Negli ultimi anni del Xlll secolo, si respirava pertanto un clima spirituale particolare, proprio per la presenza di queste tre Sante monache.

Matilde morì nel monastero di Helfta nel 1298. Buon onomastico a chi si chiama Matilde.





