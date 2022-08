Santa Monica, la mamma che accompagnò Sant'Agostino

Oggi, 27 agosto, si festeggia Santa Monica. Monica figlia di famiglia agiata nacque nel 331 a Tagaste nell'attuale Algeria. Fu la madre amorosa di Sant'Agostino, Vescovo e Dottore della chiesa.Monica era mite e dolce, ma possedeva anche una straordinaria forza. Sposò Patrizio, uomo di carattere aspro e difficile che lei seppe avvicinare alla fede e guidare verso la conversione. Il marito ricevette il battesimo prima di morire. A 39 anni Monica si trovò vedova, si dedicò pertanto all'amministrazione famigliare e all'educazione cristiana dei 3 figli. La vita dissoluta che Agostino aveva iniziato preoccupava la madre che gli rimase vicina, contribuendo con le preghiere e l'amore materno alla conversione del figlio. Dopo che Agostino ebbe abbracciato la fede cristiana, la madre lo seguì per condurre una vita monastica in Africa. Monica morì il 27 agosto del 387 a 56 anni.Il suo Corpo rimase per secoli nella chiesa di Sant'Aurea, poi fu traslato a Roma nella chiesa di San Trifone oggi Sant'Agostino. La tenacia, la dolcezza e la sensibilità di Monica fanno di lei la patrona delle donne sposate e delle madri.O Dio che donaste a Santa Monica la conversione di suo marito Patrizio e suo figlio Agostino, guardate anche alle nostre preghiere e donate pace e amore alle nostre famiglie.Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Monica.

