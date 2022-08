Santa Rosa da Lima: il ricamo del misticismo

Il 23 agosto si festeggia Santa Rosa da Lima.Isabella Flores Olivia nacque il 20 aprile 1586.Isabella fu chiamata dalla sua balia Rosa per sottolineare la sua bellezza. Proprio dalla sua balia, Rosa, imparò ad essere solidale con gli Indios i più miseri del popolo peruviano. Fin da bambina si dedicava alle opere di carità e maturò una fede mistica e si sottoponeva a mortificazioni.Rosa da ragazza si appassionò allo studio, amava curare i fiori del giardino e si dedicava all'arte del ricamo. Santa Rosa da Lima fu devota di Santa Caterina da Siena e a 20 anni vestì l'abito di terziaria domenicana proprio come Caterina; si ritirò in una casupola in fondo al suo giardino che diventò la sua cella monastica. Rosa divenne infermiera della nonna ammalata e continuò i suoi lavori di ricamo da vendere per soccorrere i più miseri. Accolse anche alcuni bambini e anziani ammalati.Il suo fisico cominciò a cedere e Rosa morì il 24 agosto 1617 e venne proclamata Santa da Papa Clemente X nel 1671 e patrona Dell'America Latina del Perù, delle Filippone e dei giardinieri.Buon onomastico a tutte le lettrici che portano i nomi di: Rosa, Rosanna, Rosalba, Rosabianca, Annarosa.