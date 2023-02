Santa Scolastica e la regola di San Benedetto

Oggi 10 febbraio, si festeggia Santa Scolastica.Scolastica è sorella di San Benedetto, nacque a Norcia nel 480. Da giovanissima si consacra al Signore col voto di castità.Più tardi, quando Benedetto vive a Montecassino con i suoi monaci, Scolastica, in un altro monastero della zona, fa vita comune con un gruppetto di donne consacrate.Il fratello ne determina le regole e l'Ordine lo chiama delle 'Benedettine'.Tra Scolastica e Benedetto è stato convenuto di incontrarsi solo una volta all'anno in una casetta sotto Montecassino. Nell'ultimo di questi incontri, nel 543, i due fratelli discutono su tante cose del cielo e della terra. Scolastica è incline a prolungare il colloquio, molto edificante, ma Benedetto rifiuta: 'La regola non si infrange'.Dispiaciuta, scolastica allora si raccoglie in preghiera ed ecco scoppiare un temporale violentissimo che blocca entrambi nella casetta e il colloquio può continuare.Quella notte fu trascorsa in preghiere, in sante conversazioni, in pii esercizi di pietà; infine, fratello e sorella si separano e questo sarà il loro ultimo incontro. Tre giorni dopo, Benedetto apprende la morte di Scolastica attraverso una visione in cui gli angeli portano in cielo l'anima della sorella,Il Santo Monaco, lodando il Signore, informa i monaci della dipartita di Scolastica.Il corpo della Santa viene sepolto nella tomba che Benedetto ha fatto preparare per sé a Montecassino; e dove sarà deposto anche lui.Si ipotizza che il culto della Santa si sia irradiato in un convento benedettino di monache, un tempo presente nel territorio di Campli.Ora in una Chiesa dedicata a Santa Scolastica il 10 febbraio si ripetono i festeggiamenti.I fedeli si recano a prendere l'acqua da una fonte localizzata vicino il Fosso di Ravignano.L'acqua della fonte aiuterebbe le madri a produrre latte e le nubili, a trovare marito entro l'anno.Le donne anziane inoltre, bevono alla fonte per tenere lontano i mali femminili.Buon onomastico a chi si chiama Scolastica.