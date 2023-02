Santa Valpurga la taumaturga

Valpurga nacque in Inghilterra nel 710 ca.; lei fu una delle figure più rappresentative tra i missionari inglesi, che diffusero il Cristianesimo in terra tedesca. Valpurga fece parte infatti di un gruppo di asceti anglosassoni, di entrambi i sessi, che si unirono a San Bonifacio per evangelizzare la Germania.Proprio in Germania Valpurga trovò i due suoi fratelli: Vilibaldo, vescovo della Baviera, e Vinnibaldo che dirigeva un monastero formato da una comunità maschile e una femminile.Con la morte del fratello nel 761, la Santa divenne Badessa: guidò anche gli uomini religiosi e per l'epoca fu una grande novità.Con Valpurga l'abbazia divenne un forte centro di irradiazione religiosa e culturale, e di aiuto alla gente del luogo, secondo la tradizione Benedettina.Le monache erano perlopiù di origine nobile e colta: non vi mancarono religiose scrittrici come Ugeburga, biografa dei due fratelli della Badessa.I monaci erano invece preposti a provvedere alle necessità concrete delle monache; il fatto che una donna fosse a capo di tutti, uomini e donne, rifletteva il differente livello sociale delle monache.Valpurga guidò l'abbazia di Heidenheim per 18 anni fino alla sua morte, che avvenne nel 779, e subito dopo si diffuse intorno alla sua figura una venerazione popolare.Valpurga venne prima sepolta ad Heidenheim; il Vescovo di Eichstatt, un secolo dopo, fece portare il corpo della Santa nella sua città. Fu qui che Valpurga 'intraprese' una intensa attività postuma di Taumaturga.Un fluido aromatico di indubbie proprietà curative, infatti, sgorga tuttora con cadenza annuale, da una fenditura della roccia su cui è posta la sua tomba.Il fluido miracoloso è noto in tutto il mondo come l'olio di Santa Valpurga.