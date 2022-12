Sant'Anastasio, un pontificato breve

Oggi, 19 dicembre, si festeggia Sant'Anastasio I Papa.Anastasio pontificò dal 399 al 401 e successe a San Silicio. Tra i suoi ammiratori e amici c'erano San Girolamo, Sant'Agostino, San Paolino da Nola.Papa Anastasio è noto per avere sostenuto San Girolamo nella sua controversia contro Rufino d'Aquileia storico traduttore.Girolamo, che aveva fatto una traduzione esatta della Bibbia basata sulle lingue originali, fu profondamente offeso dalla traduzione allegorica delle sacre scritture ad opera di Rufino. Anastasio scrisse al Vescovo di Milano Simpliciano per informarlo che il popolo poteva imbattersi in una traduzione blasfema della Bibbia. San Girolamo fu riconoscente ad Anastasio e a Simpliciano per il loro sostegno.Il Santo Papa è ricordato anche per due istruzioni indirizzate ai Vescovi; con la prima ordinava al clero di alzarsi in piedi durante la lettura del Vangelo nella Messa e con la seconda stabiliva che nessun ecclesiastico straniero sarebbe stato accolto nella giurisdizione romana senza un certificato, firmato da 5 Vescovi, a testimonianza della sua ortodossia.Lo scopo era quello di escludere i sacerdoti delle chiese orientali la cui fede era stata influenzata dall'Arianesimo e dal Manicheismo. Dopo un pontificato breve, Anastasio morì il 19 dicembre 401.Fu sepolto in un monumento sepolcrale posto tra le Basiliche di Santa Candida e dei Santi Abdon e Sennen. Il culto al Santo Papa Anastasio l fiorì in breve tempo.Il nome Anastasio significa, dal greco 'Risorto'. Buon onomastico a chi si chiama Anastasio.