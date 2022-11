Sant'Andrea Dung e i martiri uccisi in Vietnam

Oggi, 24 novembre, si festeggiano Sant'Andrea Dung e compagni. In una comune celebrazione vengono venerati 117 martiri uccisi nell'attuale Vietnam.Tra loro, oltre a Sant'Andrea Dung, si annoverano 8 vescovi, molti sacerdoti e tantissimi fedeli laici, uomini donne di ogni condizione ed età.Tutti preferirono l'esilio, il carcere e le torture piuttosto che rinnegare la propria fede.La storia di questi martiri iniziò nel 1615, quando due gesuiti arrivarono nell'attuale portò di Da Nang e furono poi raggiunti nel 1624 da Alexander Rhodes considerato il vero fondatore della Chiesa Vitnamita.Inizialmente i cristiani vivevano in pace poi il resto della popolazione incolpò i missionari per la loro predicazione; furono, in particolare, accusati di minare le fondamenta dello stato chiedendo ai cristiani di avere una sola moglie. Già nel 1645, con l'aumentare delle ostilità, alcuni cristiani venivano assassinati.I missionari, forti nella fede, crearono un clero locale e formarono due vicariati Apostolici, quelli del Nord e del Sud, che diedero risultati ammirevoli nei secoli successivi: Giovanni XXlll, nel 1960 costituì una Gerarchia vietnamita. Il secolo XVlll fu segnato da una forte espansione cristiana soprattutto al Nord;molte furono, però, le manifestazioni di intolleranza e di violenze che portarono alla morte di missionari, clero locale e laici.Si calcola che in 261 anni (1625 - 1886) ci furono circa 130.000 vittime.La Santa Sede innalzò agli altari 117 di loro. Giovanni Paolo ll nel 1988 canonnizò, Sant'Andrea Dung, assieme a tutti gli altri Santi Martiri suoi compagni. Buon onomastico ai lettori che si chiamano Andrea.