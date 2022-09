Sant'Andrea Kim, primo martire coreano

Il 20 settembre si festeggia Sant'Andrea Kim.L'evangelizzazione della Corea, iniziò agli inizi del 1600, quando alcuni laici coreani visitando Pechino vennero a contatto con la fede cristiana. Anche senza pastori, seppero organizzare una fervente comunità.Andrea Kim nacque nel 1821 da una nobile famiglia cristiana e fu il primo sacerdote Martire coreano.Andrea fu ordinato sacerdote nel 1844 dal Vescovo Ferreol che era riuscito ad entrare in Corea nonostante la persecuzione contro i cristiani.La collaborazione dei due portò molti frutti Andrea fu molto amato dai connazionali era esemplare nella pratica del Vangelo e riusciva a trasmettere la fede con un linguaggio semplice.Poco prima della sua morte per decapitazione così scriveva ai suoi connazionali cristiani: 'Dopo l'ascenzione di Gesù, dal tempo degli Apostoli fino ai nostri giorni in ogni parte della terra la Chiesa cresce in mezzo a tribolazioni.Il Santo Martire Andrea Kim fu decapitato a Seul il 16 settembre 1846 e fu canonizzato, assieme ad altri martiri coreani il 6 maggio 1984 da Giovanni Paolo ll. La memoria di tutti i Santi Martiri coreani si celebra il 20 settembre.Buon onomastico a tutti i lettori che portano il nome di Andrea.