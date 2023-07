Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo alcuni anni però tornò in patria per continuare la vita di penitenza e di preghiera. Antonio si stabilì nei pressi di Kiev e scavò la prima grotta nella valle del Dnjepr. La sua santità riuscì ad avvicinare altri eremiti, fino a formare un cenobio.Con i suoi compagni di penitenza e di preghiera, Antonio si dimostrò compassionevole e pieno di misericordia: perfino ai briganti offriva cibo e benevolenza. Il Santo costruì una chiesa e con lei prese vita il monastero delle 'grotte'; arricchito via via da nuove costruzioni, fino a diventare uno dei centri religiosi più importanti di tutta la Russia. Più tardi il Santo lasciò ad altri l'incarico della guida della comunità religiosa. Ragioni politiche lo costrinsero nel 1055 a lasciare il territorio, rifugiandosi presso Cernigov dove fondò un nuovo monastero.'Antonio delle grotte' morì nel 1073 nella sua cella. E' venerato come Santo in Oriente e in Occidente.Ai monaci rimase come guida Teodosio e con lui venne costruito un grande ospizio che, nel XlX secolo, potrà accogliere migliaia di pellegrini. Buon onomastico a chi si chiama Antonio.