Sant'Edoardo, Ponte tra due culture

Oggi, 5 gennaio, si festeggia Sant'Edoardo.Edoardo nacque nel 1004 ed era terzo figlio di Atelredo ll Re Sassone d'Inghilterra.L'Inghilterra in quei tempi era sottoposta ad attacchi da parte dei danesi; il Re dovette rifugiarsi oltre manica. Il trono andò al conquistatore danese Canuto il Grande che regnò dal 1017 al 1035.Edoardo perciò trascorse la giovinezza in esilio alla corte di Normandia.Dopo la morte di Canuto regnarono, in Inghilterra, due Re ma per poco tempo: Arnoldo e Ardicanto. A questo punto l'unico pretendente al regno fu Edoardo. Divenuto Re il Santo fece da ponte fra le due culture: l'anglosassonne e la normanna. Pur amministrando con dedizione Edoardo era visto come Re debole, ma anche se poco portato a comandare trovava la forza da Dio e veniva da Lui diretto. In seguito, il Santo Re, si disinteressò sempre più degli affari di stato per dedicarsi alla sua personale ricerca mistica.Ugualmente il suo regno attraversò un lungo periodo di pace.Fu suo volere anche quello di rafforzare la potenza della Chiesa inglese attraverso grandi donazioni.Anche numerose chiese estere usufruirono dei benefici reali.In modo particolare fu il Monastero di San Pietro di Westminster a beneficiare della generosità regale e pertanto divenne uno dei più ricchi monasteri del regno. Tale Monastero raccolse poi le reliquie del Re Santo Edoardo che morì il 5 gennaio 1066. La gloria di Sant' Edoardo fu postuma, a lui si attribuirono miracoli e solo nel 1161 Papa Alessandro ll lo portò agli onori degli altari.Buon onomastico a chi si chiama Edoardo.