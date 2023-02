Sant'Egidio Maria e la strada della questua

Per 50 anni le vie e le case di Napoli sono state la casa dell'umile frate

Oggi 7 febbraio si festeggia Sant'Egidio Maria. Egidio nasce a Taranto nel 1729 e viene battezzato con i nomi di battesimo Francesco, Antonio e Pasquale. Dopo la sua entrata in una comunità, sorta a Lecce, di Francescani 'Minori Riformati', cambia i suoi nomi in quelli di Egidio Maria.



L'Ordine a cui appartiene il Santo è popolare come soccorritore dei poveri e anche per una loro apprezzata specialità di 'Sturatori di orecchie': liberano cioè il condotto uditivo, gratuitamente, con un liquido di loro invenzione. Egidio Maria, a 30 anni, viene trasferito a Napoli; in un primo momento è incaricato in mansioni interne: lavora in cucina e si occupa del vestiario dei confratelli. Più tardi lo fanno portinaio e si guadagna rapidamente la stima di tutti poiché svolge con carità le relazioni.

Dopo la portineria a Egidio Maria si apre un'altra strada: quella dell'umiliazione. Il Santo viene mandato alla questua, nelle strade di Napoli. Per 50 anni le vie e le case della città diventano la casa dell'umile frate: Egidio diventa amico di tutti e oltre a ricevere ha una grande capacità di dare e gli vengono anche attribuiti prodigi.



Il 7 gennaio 1812 Sant'Egidio Maria Pontillo muore e la sua tomba, che si trova nella chiesa di San Pasquale a Napoli, è da subito venerata come quella di un Santo.

Lo canonizzerà Giovanni Paolo ll nel 1996. Il nome Egidio significa 'Figlio di Egeo'.

Buon onomastico a chi si chiama Egidio, Egeo o Ageo.





