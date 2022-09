Santi martiri Cosma e Damiano, patroni dei medici

Oggi, 26 settembre, si festeggiano i santi martiri Cosma e Damiano. Cosma e Damiano erano fratelli; nacquero in Arabia nella seconda metà del lll secolo da genitori cristiani. Giovanissimi si recarono in Siria per studiare le scienze mediche. Divenuti medici esercitarono la professione prima a Egea e poi a Ciro città dell'Asia Minore.Cosma e Damiano vissero negli anni in cui l'imperatore Diocleziano perseguitava i cristiani. Cosma e Damiano coscienti dei pericoli, esercitavano ugualmente la loro professione come una missione e predicavano il Regno di Dio. Essi non si limitavano a curare i mali del corpo, ma cercavano di infondere la speranza e la fede nei sofferenti. I due fratelli rifiutavano qualsiasi forma di retribuzione e tutti parlavano della loro carità verso gli ammalati.Lisia, governatore della Cilicia, ordinò l'arresto dei due fratelli; Cosma e Damiano mostrarono coraggio e serenità nell'essere fermi nella loro fede.Il governatore infuriato ordinò che i due medici venissero decapitati: le loro spoglie furono sepolte nella città di Ciro. Nel 528 i loro corpi furono trasportati a Roma dal Papa Felice lV nel foro Romao e in loro onore fu edificata una Basilica.In Oriente sorsero molte chiese dedicare a Cosma e Damiano. La più famosa di esse fu la Basilica di Costantinopoli dove, secondo la tradizione i malati venivano adagiati in umili giacigli e mentre altri fedeli trascorrevano la notte in preghiera Cosma e Damiano intervenivano, miracolosamente, per guarirli.I due Santi Martiri sono patroni dei medici, chirurghi, dentisti, farmacisti e ospedali.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Damiano.