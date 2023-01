Sant'Idelfonso, patrono di Toledo

Oggi 23 gennaio si festeggia Sant'Ildefonso.

Ildefonso nacque a Toledo (Spagna) nel 607 da una famiglia potente.

Il Santo lascia i genitori per farsi Monaco nel monastero dei Santi Cosma e Damiano; per la sua cultura e la sua energia viene eletto Abate. Verso i 50 anni, Ildefonso, lascia il monastero poiché il re dei visigoti Recesvinto lo vuole Vescovo di Toledo.



Divenuto Pastore della città deve occuparsi degli scandali che riguardavano certi cristiani influenti e falsi e di molti ecclesiastici immischiati in affari di Stato. Il vescovo si dedica anche allo studio e all'insegnamento convinto che il sapere 'è un dono comune non privato'.

Ildefonso ci ha lasciato opere di dottrina morale e trattati sulla madre di Gesù. La sua devozione mariana colpisce i fedeli anche perché, il Santo, si rende protagonista di fatti prodigiosi.

Si narra che la Madonna gli sia apparsa durante una celebrazione solenne.



Dopo la morte di Ildefonso, che avviene nel 667, il suo corpo è sepolto a Toledo e più tardi traslato a Zamora in Castiglia, a causa dell'invasione Araba.

I fedeli da subito lo hanno considerato Santo, collegando sempre il suo nome a quello di Maria.

Dieci secoli dopo la sua morte il suo culto rimane intatto: molti dipinti di artisti continueranno a effigiare il Vescovo di Toledo accanto alla Madre di Gesù.

Sant'Idelfonso è Patrono di Toledo. Buon onomastico a chi si chiama Ildefonso o Alfonso.





