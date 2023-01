Sant'Igino, il Papa filosofo

Sant'Igino Papa morì nel 149, durante la persecuzione dell'imperatore Antonino Pio e fu sepolto vicino a San Pietro

Oggi 11 gennaio si festeggia Sant'Igino Papa.

Igino nacque in Atene e fin dalla sua giovinezza si distinse per le sue virtù e le grandi qualità morali ed intellettuali. Fu eletto Papa nel 139 e il suo pontificato durò solo 4 anni e si colloca durante la costruzione del mausoleo di Adriano (Castel Sant'Angelo). Igino era un filosofo e nel suo breve papato istituì gli ordini minori e intervenne sulla struttura gerarchica della Chiesa.



Ciò consentì il miglioramento del sevizio ecclesiale e di preparare nel modo giusto i candidati al sacerdozio. Secondo la tradizione si deve a Igino anche l'istituzione della figura del padrino e della madrina nel Sacramento del Battesimo. Nel periodo in cui visse il Santo Papa erano diminuiti gli attacchi dei pagani contro i cristiani; la Chiesa era però minacciata all'interno dal proliferare di sette eretiche.

Valentino e Cerdone, in particolare, avevano sparso eresie gnostiche nella stessa Roma.

I due filosofi affermavano che ai semplici fedeli poteva bastare la fede, mentre ai dotti si addiceva la scienza, che poteva spiegare la fede stessa.



Papa Igino, che era un grande filosofo cristiano, sconfessò gli eretici sul loro terreno.

Igino fu un pontefice che guidò la Chiesa di Pietro preservando l'insegnamento evangelico. Secondo una antica tradizione, Sant'Igino Papa morì nel 149, durante la persecuzione dell'imperatore Antonino Pio e fu sepolto vicino a San Pietro. Buon onomastico ai lettori che si chiamano Igino.





