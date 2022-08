Santo Curato d'Ars: la misericordia di Dio è un torrente che straripa

Oggi 4 agosto: San Giovanni Maria Vianney.Nacque a Dardilly l'8 maggio 1786. Fin da bambino imparò a venire incontro alle necessità dei bisognosi, prendendo esempio dai genitori che lavoravano senza risparmiarsi in campagna e poi sfamavano molti poveri con generosità. La madre Maria fu la sua prima catechista. Molti anni dopo, sacerdote, dal pulpito il santo disse: 'Dopo che a Dio io devo molto a mia madre, era tanto buona! La virtù passa facilmente dal cuore della madre nel cuore dei figli'. Giovanni Maria ebbe molte difficoltà nel suo cammino verso il sacerdozio a cominciare da quelle dello studio. Le complicate regole del latino e i deludenti risultati in teologia lo indussero a pensare di rinunciare al sacerdozio. Il Santo però riuscì con tenacia a raggiungere il traguardo e il 13 agosto 1815 venne ordinato sacerdote.La gente però comprese che in quel piccolo prete di campagna c'era la forza dell'uomo di Dio. Con il tempo crebbe l'interesse per la sua persona e molti cominciarono ad accorrere ad Ars per conoscerlo e confessarsi. Il curato, sempre disponibile verso tutti, rimaneva chiuso giornate nel confessionale. Egli ricordava ai penitenti che 'la misericordia di Dio è come un torrente che straripa. Essa trascina i cuori al suo passaggio'.Giovanni Maria amava anche ricordare che 'Non c'è niente di più grande dell'Eucarestia'. Riguardo a questo sacramento amava citare questo aneddoto: 'Un contadino sostava davanti al Santissiomo e qualcuno gli domandò: Che fai qui tutte le mattine? Lui rispose con semplicità: Io guardo Dio e Dio guarda me!' Giovanni Maria Vianney, il Santo Curato d'Ars morì il 4 agosto 1855. Canonizzato da Pio XI il 31 maggio 1925 sarà proclamato patrono di tutti i parroci. Buon onomastico a tutti i lettori che portano il nome di Giovanni, o - come nel caso di uno dei coeditori di questo giornale - Gianni.