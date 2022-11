Sant'Oddone di Cluny, la preghiera prima del lavoro

Oggi 18 novembre, si festeggia Sant'Oddone di Cluny. Oddone nacque a Le Mans nell'879 e fu il secondo Abate di Cluny.

Insegnò ai monaci ad esercitare un più profondo amore fraterno, al disprezzo dei beni terreni, al culto liturgico e all'osservanza rigorosa della disciplina. Oddone affidò i lavori manuali ai laici e i monaci si dedicarono esclusivamente alla preghiera alla lettura e allo studio.

Diede inoltre grandissima importanza alla preghiera liturgica, arricchendosi la celebrazione con nuove cerimonie.



Oddone quindi fissò le Regole monastiche di Cluny e nel 931 Giovanni Xl approvò la riforma cluniacense ponendo così le basi della congregazione. Tale riforma fu in seguito seguita anche da altri monasteri.

Oddone, oltre a dedicarsi alla sua comunità, fu chiamato a Roma, a più riprese, da diversi Papi per pacificare i dissidi tra il re d'Italia Ugo di Provenza e Alberico padrone di Roma.



La mediazione del Santo ristabilì la pace tra i due ed entrambi divennero amici dell'Abate. Nel corso di una di queste missioni a Roma, nel 942, Oddone fu colpito da malaria, fece ritorno al monastero e poco dopo morì. Buon onomastico a chi si chiama Oddone.

