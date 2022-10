Sant'Orsola e le undicimila vergini

Oggi, 21 ottobre, si festeggia Sant'Orsola. Sant'Orsola, principessa vissuta nel lV secolo, nacque in Gran Bretagna, figlia di un re di Bretania, era bellissima.Un pagano la chiese in sposa, Orsola accettò, la sua proposta, purché si convertisse.Secondo la tradizione Irsola partì per un pellegrinaggio a Roma, con undicimila compagne e il promesso sposo. Queste figlie della chiesa erano destinate spose ai duci e ai soldati britannici. Dio aveva altri progetti sulle giovanette. Di ritorno da Roma, le navi sospinte, per divina disposizione, da una tempesta si trovarono sulla costa della Germania occupata dagli Unni.Attila, odiatore del Cristianesimo, assieme ai barbari tentarono di violare la loro verginità.Le vergini assieme a Sant'Orsola preferirono il martirio piuttosto di macchiare la loro onestà e perdere la fede. Ciò avvenne nei presso di Colonia che ancor oggi custodisce le reliquie delle martiri.Il culto di Sant'Orsola e delle undicimila martiri ebbe una straordinaria diffusione nel Medioevo.Nel 1535 Sant'Angela Merici fondò a Brescia l'ordine delle Orsoline, dedito all'educazione delle fanciulle; per questo Santa Orsola è patrona delle maestre e delle fanciulle. Buon onomastico alle lettrici che si chiamano Orsola o Orsolina.