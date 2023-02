Sant'Osvaldo, il vescovo di Worcester

Osvaldo nacque nel X secolo, di discendenza danese, proveniva da una famiglia di tradizione militare. Spinto da Oda, Arcivescovo di Canterbury, Osvaldo studiò in una Abbazia Benedettina a Fleury in Francia e si fece monaco. Tornato in Inghilterra divenne Vescovo di Worcester dove trovò un clero corrotto.Osvaldo puntò al recupero dei fratelli: introdusse l'austerità benedettina e cercò di debellare l'ignoranza di molti. Formò, altresì, nuovi preti in monasteri Benedettini che egli stesso fondò tra cui quello di Ramsey.Non sempre, però la sua impresa riuscì, specie quando entrava nel campo religioso la politica: Etelredo, il nuovo re Anglossassone infatti cercò di eliminare tutti i Monasteri. Nel rapporto con la popolazione, Osvaldo si realizzò in pieno sia come 'cooperatore della gioia' che come 'comunicatore di Speranza'.La morte di Sant'Osvaldo avvenne nel 992 a Worcester dove era conservato il suo corpo, collocato poi in un nuovo sepolcro nell'Xl secolo.Buon onomastico a chi si chiama Osvaldo.