Sant'Ugo, il vescovo di Grenoble

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ugo nacque a Chateauneuf-sur-Lers, Delfinato (Francia), nel 1053; fu un Vescovo precocissimo: venne consacrato a soli 27 anni e messo a capo della diocesi di Grenoble. Appena 2 anni dopo si dimise per fare il Monaco. Gregorio Vll gli ordinò di ritornare a Grenoble e riprendere le sue responsabilità episcopali. Ugo, obbediente, tornò e ripulì la sua Diocesi da gente indegna, ma soprattutto si dedicò all'istruzione per sconfiggere l'ignoranza.Il Santo aveva studiato a Valence e a Reims, tra i professori aveva avuto Bruno di Colonia che era dotto e severo. Il Vecchio insegnante si recò a Grenoble per incontrare l'allievo e a proporgli un progetto nuovo di comunità basato sulla vita in comune nella solitudine, nella preghiera e nel lavoro.Il Vescovo Ugo fu contento di aiutare Bruno e gli assegnò, nella zona montuosa detta 'Cartursia', un territorio nel quale sorse la 'Grande-Chartreuse'; luogo di nascita degli operosissimi Certosini: una forza nuova per rigenerare la Chiesa.Ugo servì con devozione i successori di Gregorio VII, che ebbero brevi pontificati; con tutta la sua energia stimolò pure l'opera dei monaci di Cluny.Il Santo, all'età di 70 anni e pieno di malanni, chiese a Papa Onorio ll di essere dispensato dall'incarico di Vescovo. Il Papa in una lettera rispose così: 'So dei tuoi anni e delle malattie, ma preferisco te malconcio a chiunque altro, anche giovane e robusto'. Così Ugo guidò la diocesi di Grenoble fino ad arrivare a 52 anni di episcopato. La sua morte avverrà nel 1132 e Innocenzo ll lo canonnizzerà appena 2 anni dopo.Buon onomastico a chi si chiama Ugo.