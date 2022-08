Sette agosto, San Gaetano: Napoli gli deve i presepi

Oggi, 7 agosto, si festeggia San Gaetano da Thiene.San Gaetano è nato a Vicenza nel 1480 ma trapiantato a Napoli dove si contraddistinse per il sostegno ai bisognosi. È venerato come il Santo della Provvidenza. Fondò l'ordine dei Teatini che vivevano in povertà usufruendo unicamente delle offerte spontanee del popolo e confidando nella Provvidenza. Aprì in Veneto l'ospedale degli incurabili, poi a Napoli fondò numerose strutture di assistenza per anziani, malati, diseredati e poveri.È stato San Gaetano, appassionato di presepi, a far realizzare, intorno al 1530, il primo presepe napoletano composto da figurine di legno che prendevano spunto da persone reali della città partenopea. La tradizione dei presepi napoletani è tuttora viva e dona lavoro a un pregevole artigianato locale. In molte case napoletane, inoltre, allestire il presepe è un vero e proprio rituale condiviso con tutti i componenti dell famiglia. La vita di San Gaetano da Thiene termina nella sua amata Napoli nel 1547. Il Santo della Provvidenza viene poi canonizzato il 23 aprile 1671 da Papa Clemente X. San Gaetano è il protettore dei lavoratori, dei disoccupati e degli inoccupati. Buon onomastico ai lettori che portano il nome di Gaetano.