Tre agosto, si festeggia Sant'Aspreno e San Martino

Il 3 agosto ricorre la ricorrenza di Sant'Aspreno.Aspreno nacque nel primo secolo a Napoli. Si narra che lo stesso San Pietro, dopo aver fondato la chiesa di Antiochia, si mise in viaggio per Roma e nel mezzo incontrò Aspreno che era ammalato. Pietro lo guarì miracolosamente. A guarigione avvenuta Aspreno si convertì. Pietro lo battezzò e prima di lasciare Napoli lo consacrò vescovo. Il santo divenne il primo vescovo di Napoli e la sua guida pastorale durò 23 anni. Aspreno fu particolarmente attento verso i poveri e si dimostrò disponibile verso qualsiasi persona al di là del ceto e della condizione sociale. Sant'Aspreno viene invocato per la guarigione del mal di testa. Secondo la tradizione nel VII secolo fu costruito un altare rupestre nel luogo della casa dove abitava il Santo; alla base dell'altare vi era un foro nel quale i fedeli inserivano la testa per essere guariti dall'emicrania.Buon onomastico anche a tutti I lettori che portano il nome di Martino e Martina.