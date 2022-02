Fiume Panaro: i rischi di oggi negli errori del passato

Con Massimo Neviani, del Comitato Ambientale Campogalliano, breve viaggio nel fiume in secca. Da Spilamberto verso Vignola in cui gli effetti di decenni di escavazioni presentano il conto economico ed ambientale. Lavori perennemente in corso, con enorme dispendio di denaro pubblico, per rimediare alla distruzione provocata dall'acqua che nelle aree delle grandi estrazioni di ghiaia scorre ora in tratti sempre più stretti scavati nel terreno accellerando il proprio corso, danneggiando il territorio lungo lo sponde erose e riversandosi pericolosamente e velocemente verso valle. Un fenomeno di erosione che continua a distruggere manufatti anche di recente costruzione. In una corsa a rimediare agli effetti delle escavazioni che, partendo dalle casse di espansione degli anni 70, non si è mai fermata.