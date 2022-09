A migliaia a Mutina Boica, per rivivere le atmosfere di 2000 anni fa

Musica folk, celtica, rievocazioni storiche, mercatini, accampamenti come oltre 2000 anni fa. Un successo straordinario, ma che non sorprende quello di Mutina Boica, in programma fino a domenica 11 settembre al parco Ferrari di Modena. Sul posto abbiamo incontrato Fabio Ferretti, organizzatore per il bilancio dei primi giorni e per scoprire il programma del giorno clou, finale, la domenica